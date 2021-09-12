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Иран не предоставит МАГАТЭ доступ к данным о ядерных объектах после визита главы агентства
Весь мир
Иран не предоставит МАГАТЭ доступ к данным о ядерных объектах после визита главы агентства
Global Look Press  /  Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Тегеран, 12 сентября. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получат доступ к оборудованию по мониторингу деятельности ядерных объектов Ирана после визита в столицу республики главы ведомства Рафаэля Гросси. Об этом заявляет телеканал Press TV со ссылкой на собственные осведомленные источники.

По словам собеседника канала, власти Ирана не намерены пересматривать свою позицию в отношении доступа МАГАТЭ к ядерным объектам.

«Переговоры во время визита генерального директора МАГАТЭ в Тегеран будут касаться только обслуживания некоторого оборудования для мониторинга, других вопросов на повестке дня нет», — заявил источник.

О том, что глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Иран для переговоров с новыми властями страны, стало известно накануне. Визит директора агентства продлится один день. Ожидалось, что главной темой диалога станут венские переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые зашли в тупик минувшим летом.

Ядерный спор

Соглашение, также известное как ядерная сделка, было подписано Ираном и странами группы «5+1» (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) в 2015 году и было призвано регулировать ядерную программу республики в обмен на снятие ряда антииранских санкций. Однако в 2018 году Штаты по решению тогдашнего президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из договора. С тех пор рестрикции в отношении Тегерана постепенно ужесточались, а сама Исламская республика нарастила уровень обогащения урана до 60%.

Темпы развития ядерной программы страны всерьез озаботили мировое сообщество. В апреле текущего года в Вене стартовали переговоры по возрождению СВПД, однако после шестого раунда, завершившегося в июне, никаких заметных подвижек в этом процессе больше не произошло. Между тем участники переговоров заявляли, что стороны диалога сумели приблизиться к заключению нового соглашения. Предполагалось, что дискуссия продолжится после смены власти в Иране, которая произошла в августе. Впрочем, никаких точных сроков ее возобновления до сих пор не озвучивали.

На минувшей неделе руководство МАГАТЭ в очередной раз заявило о своей обеспокоенности относительно стремительно растущих иранских запасов высокообогащенного урана за последние месяцы. Кроме того, организация снова выразила озабоченность в связи с нежеланием Тегерана допускать международных экспертов на свои ядерные объекты — сотрудничество республики с МАГАТЭ фактически полностью прекратилось в июне.

К незамедлительному возобновлению переговоров по СВПД призывал и замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, который отмечал, что у мирового сообщества еще есть возможность обратить процесс развития ядерной программы Ирана.

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иран ядерная сделка
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