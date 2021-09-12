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Крупная акция протеста против коронавирусных ограничений прошла в Стамбуле

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:16
Весь мир
Крупная акция протеста против коронавирусных ограничений прошла в Стамбуле
Global Look Press  /  Can Ozer / Keystone Press Agency

Стамбул, 12 сентября. Более 2 000 жителей Турции 11 сентября вышли на демонстрацию в Стамбуле против мер по предотвращению коронавируса: вакцинации, тестов ПЦР и защитных масок.

Митинг стал крупнейшей подобной акцией в стране и получил название «Народное побуждение». Люди, в основном без масок, выкрикивали лозунги против коронавирусных мер, держали плакаты и турецкие флаги и пели песни в защиту того, что они называли «правами личности». На мероприятии было запрещено использовать плакаты с оскорблениями или политической риторикой.

На входе в зону, где проводилась демонстрация, полиция проверяла только наличие масок — тех, кто был без этого средства индивидуальной защиты, просили выполнить регламент. Однако было видно, что большинство участников снимали маски после того, как вошли на площадку. Наличие сертификатов о вакцинации или отрицательный тест ПЦР при входе не спрашивали.

Во время мероприятия в районе Мальтепе полиция периодически напоминала, что вспышка инфекции продолжается и необходимо соблюдать меры социального дистанцирования и масочный режим.

Сначала участники акции спели государственный гимн, а затем прочли молитву по тем, кто скончался от коронавируса — этих людей митингующие назвали «мучениками ковида».

«Эта пандемия продолжается с еще большими ограничениями наших свобод, и ей нет конца. Маски, вакцины, ПЦР-тесты — все это может стать обязательным. Мы здесь, чтобы выразить свое недовольство», — сказал 40-летний разработчик программного обеспечения Эрдем Боз, принявший участие в демонстрации.

На митинге выступили публичные люди, в том числе артисты, врачи и работники СМИ. Одним из спикеров был одиозный консервативный журналист Абдуррахман Дилипак.

«Они называют нас отсталыми и врагами науки. <...> Вы изобрели вакцину за полгода. Но за последние полтора года то, что вы называете микробом, мутировало 17 раз. Было уже семь штаммов. От какого микроба вы сделали прививку? Объясните нам это», — сказал он.

В Стамбуле прошла крупная акция протеста против коронавирусных ограничений
Global Look Press  / Can Ozer / Keystone Press Agency

Антиваксеры также инициировали акцию в социальных сетях — недовольные действиями правительства граждане запустили хештег «Каждое место — Мальтепе, каждое место — сопротивление» (#HerYerMaltepeHerYerDireniş).

Новые меры

6 сентября на заседании кабинета министров были одобрены новые меры по противодействию распространения коронавируса. Теперь для пользования междугородними самолетами, автобусами и поездами, а также для посещения крупных мероприятий, таких как концерты или театральные представления, необходимо предоставить сертификат вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Все непривитые работники сферы образования обязаны сдавать ПЦР-тест два раза в неделю. В общественных местах по-прежнему необходимо носить защитные маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

По данным местного минздрава, около 64% граждан Турции получили два компонента вакцины от коронавируса в рамках национальной программы, в ходе которой было сделано более 100 миллионов инъекций. Около 82% жителей республики привились как минимум одним компонентом.

Тем не менее в стране ежедневно фиксируется около 23 тысяч новых случаев заболевания. В этой связи министр здравоохранения Фахреттин Коджа предупредил о «пандемии непривитых» в текущем месяце.

«Вакцины — это окончательное решение! Правила крайне необходимы», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 22 923 новых случая инфицирования COVID-19, от вируса скончались 259 человек.

Рекорд по числу заболевших был побит весной — 16 апреля вирус обнаружили у 63 082 человек. 26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении локдауна на территории страны в связи с распространением коронавируса. После этого заражаемость коронавирусом падала и стабилизировалась на уровне пяти-семи тысяч человек. Однако с начала сентября в республике вновь фиксируется не менее 19 тысяч заболевших в день.

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