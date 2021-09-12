Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»

Москва, 12 сентября. Американский защитник Майк Джеймс, расторгнувший контракт с баскетбольным ЦСКА, может перебраться в «Монако».

На данный момент у сторон нет определенности, но ближайшие дни станут решающими в переговорах, сообщает EuroBBallVideos в Twitter-аккаунте.

It was already writtem but according to our sources, Monaco is highly interested sign with Mike James ????????????



At the moment nothing is clear but upcoming days will be crucial ???? pic.twitter.com/4feZ1RMia9 — EuroBBallVideos (@EuroBBallVideos) September 11, 2021

После состоявшегося в начале лета заседания Евролиги стало известно, что в нынешнем сезоне «Монако» станет одним из участников престижнейшего европейского клубного турнира.

Напомним, Джеймс провел в составе «армейцев» два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американский защитник в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Минувший сезон баскетболист завершал в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». После возвращения в Москву 31-летний игрок тренировался индивидуально.