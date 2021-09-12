Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»

Москва, 12 сентября. Американский защитник Майк Джеймс, расторгнувший контракт с баскетбольным ЦСКА, может перебраться в «Монако».
На данный момент у сторон нет определенности, но ближайшие дни станут решающими в переговорах, сообщает EuroBBallVideos в Twitter-аккаунте.
It was already writtem but according to our sources, Monaco is highly interested sign with Mike James ????????????— EuroBBallVideos (@EuroBBallVideos) September 11, 2021
At the moment nothing is clear but upcoming days will be crucial ???? pic.twitter.com/4feZ1RMia9
После состоявшегося в начале лета заседания Евролиги стало известно, что в нынешнем сезоне «Монако» станет одним из участников престижнейшего европейского клубного турнира.
Напомним, Джеймс провел в составе «армейцев» два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американский защитник в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Минувший сезон баскетболист завершал в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». После возвращения в Москву 31-летний игрок тренировался индивидуально.