Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 10:47
10:45
Шоу-бизнес
Упавшую за борт в открытое море вдову Кобзона чудом спасла внучка
10:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон объявилась в сети после двух месяцев тишины
10:42
Происшествия
Огонь охватил кафе на юго-западе Москвы
10:41
Армия
АПЛ «Орел» выполнила стрельбы ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море
10:39
Общество
Солистка поп-дуэта «Баккара» Мендиола умерла в Мадриде
10:38
Происшествия
Водитель ВАЗ погиб при столкновении со столбом в Самарской области
10:37
Спорт
Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
10:34
Происшествия
Сочинского дебошира отправили в психдиспансер
10:30
Общество
Замглавы Минздрава Салагай назвал родителей главными популяризаторами алкоголя у детей
10:26
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины принять зимнюю Олимпиаду
Все новости

Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
Спорт
Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Москва, 12 сентября. Американский защитник Майк Джеймс, расторгнувший контракт с баскетбольным ЦСКА, может перебраться в «Монако».

На данный момент у сторон нет определенности, но ближайшие дни станут решающими в переговорах, сообщает EuroBBallVideos в Twitter-аккаунте.

После состоявшегося в начале лета заседания Евролиги стало известно, что в нынешнем сезоне «Монако» станет одним из участников престижнейшего европейского клубного турнира.

Напомним, Джеймс провел в составе «армейцев» два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американский защитник в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Минувший сезон баскетболист завершал в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». После возвращения в Москву 31-летний игрок тренировался индивидуально.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
цска баскетбол евролига монако майк джеймс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru