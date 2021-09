Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»

Москва, 12 сентября. Американский защитник Майк Джеймс, расторгнувший контракт с баскетбольным ЦСКА, может перебраться в «Монако».

На данный момент у сторон нет определенности, но ближайшие дни станут решающими в переговорах, сообщает EuroBBallVideos в Twitter-аккаунте.

It was already writtem but according to our sources, Monaco is highly interested sign with Mike James ????????????



At the moment nothing is clear but upcoming days will be crucial ???? pic.twitter.com/4feZ1RMia9