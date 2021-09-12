Оборонительный характер: в Калининградской области состоялся этап учений «Запад-2021»

«Учениями исключительно оборонительного характера» назвал на встрече с журналистами совместные стратегические учения «Запад-2021» один из их непосредственных участников — командир 7-го полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота Александр Завадский.

В рамках совместных стратегических учений «Запад-2021» на тактическом поле «Павенково» полигона «Правдинский» в Калининградской области 11 сентября был разыгран эпизод, в ходе которого были отработаны задачи ведения маневренной обороны на конечном рубеже и в наступлении. Согласно легенде данного этапа учений, после остановки условного противника перед передним краем обороны по нему был нанесен сосредоточенный огневой удар всеми силами и средствами войскового объединения, включая армейскую и тактическую морскую авиацию дважды Краснознаменного Балтийского флота. При этом действия авиации «противника» имитировалось с помощью осветительных мин, огонь по которым вели подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска» и ПЗРК «Игла».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Итогом сосредоточенного удара артиллерии, авиации и бронетехники стало поражение живой силы и танков условного противника. Особый интерес вызывает факт применения приема «танковая карусель», выработанного в ходе военной операции в Сирии и делающего боевые машины практически неуязвимыми.

Оценивая боевую работу подчиненных, командир 7-го полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота, подполковник Александр Завадский отметил высокий уровень слаженности как подразделений, так и отдельных бойцов.

«Совместные стратегические учения — это завершающий этап проверки слаженности полка после завершения очередного года обучения. Начиная с зимы 2020 года проходили занятия по одиночному слаживанию военнослужащих, проходили занятия по слаживанию подразделений. В результате чего военнослужащие получили и закрепили свои навыки и продемонстрировали их сегодня в ходе выполнения практических учебно-боевых задач», — отметил командир полка.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

На вопрос же одного из иностранных корреспондентов о том, кого Александр Завадский видит в качестве потенциального противника, подполковником был дан исчерпывающий ответ:

«Эти учения носят исключительно оборонительный характер, и потенциальными противниками мы видим тех, кто непосредственно будет нести угрозу нашему государству».

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Практические действия войск пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.