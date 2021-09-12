Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 12:15
12:14
Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко
12:11
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в казанском аэропорту
12:09
Общество
Папа римский прибыл в Будапешт на закрытие Международного евхаристического конгресса
12:08
Происшествия
Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
12:08
Происшествия
Опасный маневр закончился аварией с тремя погибшими под Вологдой
12:05
Общество
Штормовое предупреждение объявили 12 сентября в Сочи из-за смерчей
12:04
Общество
Психолог Ульянова объяснила, почему возрастные браки могут быть крепче юных
12:03
Общество
Геннадий Онищенко указал на причину, по которой нужно усиливать масочный режим
12:01
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
12:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 12 сентября, праздники, факты, люди
Все новости

Андрей Губин появился на новом фото с болезненным видом
Шоу-бизнес
Андрей Губин появился на новом фото с болезненным видом
andreygubin.ru  / 

Москва, 12 сентября. 47-летний российский поп-идол 1990-х Андрей Губин сегодня ведет затворнический образ жизни. Он не выкладывает посты на страничках в соцсетях, не хочет общаться с журналистами и практически не появляется на публике. Он настоящий аскет, пишет Teleprogramma.pro.

Как ранее сообщал сам артист, причиной его затворничества стала неизвестная доселе болезнь. Музыкант постоянно испытывает дикие боли в лице и спине, их природу уже на протяжении 15 лет безуспешно пытаются определить врачи.

Недавно артист отправился на лечение в Египет, но и оно не принесло никаких результатов.

Накануне в Сети появился свежий снимок исполнителя. На нем он запечатлен осунувшимся, заметно похудевшим, с морщинами и синяками под глазами. Заметны также и опустившиеся уголки рта. Почти на всех последних фотографиях Губин выглядит невесело.

Мы искренне желаем Андрею излечиться от его неведомой болезни и начать, наконец, наслаждаться жизнью.

Позднее в фан-аккаунте Андрея Губина в Instagram появилось другое фото. Там артист весел и улыбается. Так что, возможно, слухи о его страданиях сильно преувеличены. Вполне вероятно, что артист просто не хочет внимания, устал от популярности и живет спокойной жизнью, как Маколей Калкин.

Да и разве можно жить плохо, когда тебя по-прежнему любят миллионы. Подписчики фанатских страничек звезды до сих пор пишут ему признания в любви.

«Лапулечка, дай бог тебе душевного счастья!!! Я выросла на твоих песнях, плакат висел всю мою школьную жизнь. Мне сейчас 36, и я пою тебя в караоке, люблю тебя, родной! Желаю тебя обнять! Самая большая моя мечта с детства!» — пишет поклонница.

Ранее сообщалось, что боли у артиста все же есть, о чем он сам рассказал, вернувшись из Египта.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Губин появился на новом фото с болезненным видом
египет болезнь возвращение губин аскеза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru