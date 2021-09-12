Андрей Губин появился на новом фото с болезненным видом

Москва, 12 сентября. 47-летний российский поп-идол 1990-х Андрей Губин сегодня ведет затворнический образ жизни. Он не выкладывает посты на страничках в соцсетях, не хочет общаться с журналистами и практически не появляется на публике. Он настоящий аскет, пишет Teleprogramma.pro.

Как ранее сообщал сам артист, причиной его затворничества стала неизвестная доселе болезнь. Музыкант постоянно испытывает дикие боли в лице и спине, их природу уже на протяжении 15 лет безуспешно пытаются определить врачи.

Недавно артист отправился на лечение в Египет, но и оно не принесло никаких результатов.

Накануне в Сети появился свежий снимок исполнителя. На нем он запечатлен осунувшимся, заметно похудевшим, с морщинами и синяками под глазами. Заметны также и опустившиеся уголки рта. Почти на всех последних фотографиях Губин выглядит невесело.

Мы искренне желаем Андрею излечиться от его неведомой болезни и начать, наконец, наслаждаться жизнью.

Позднее в фан-аккаунте Андрея Губина в Instagram появилось другое фото. Там артист весел и улыбается. Так что, возможно, слухи о его страданиях сильно преувеличены. Вполне вероятно, что артист просто не хочет внимания, устал от популярности и живет спокойной жизнью, как Маколей Калкин.

Да и разве можно жить плохо, когда тебя по-прежнему любят миллионы. Подписчики фанатских страничек звезды до сих пор пишут ему признания в любви.

«Лапулечка, дай бог тебе душевного счастья!!! Я выросла на твоих песнях, плакат висел всю мою школьную жизнь. Мне сейчас 36, и я пою тебя в караоке, люблю тебя, родной! Желаю тебя обнять! Самая большая моя мечта с детства!» — пишет поклонница.

Ранее сообщалось, что боли у артиста все же есть, о чем он сам рассказал, вернувшись из Египта.