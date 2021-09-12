Зеленский заявил о готовности Украины принять зимнюю Олимпиаду

Киев, 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом заявил, что страна готова принять зимние Олимпийские игры.

Украинский лидер встретился с главой МОК в Киеве, сообщает пресс-служба президента. Зеленский поздравил Баха с проведением безопасных и успешных Игр в Токио. Также глава государства заявил о готовности Украины стать «хозяйкой» зимней Олимпиады.

Официальный Киев намерен в ходе диалога с МОК обсудить такую возможность. Для этого украинская сторона может направить свою делегацию в штаб-квартиру комитета в Лозанне.

В свою очередь Бах положительно оценил инициативу Зеленского. Президент МОК назвал замечательными спортивные традиции Украины и был впечатлен презентацией инфраструктуры страны для проведения Олимпийских игр.

Зеленский считает, что Олимпиада на Украине является большой мечтой для каждого человека. Глава государства отметил, что киевские власти приложат все усилия для осуществления этой идеи.