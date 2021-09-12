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Дипломат из США Волкер предостерег Россию от использования газа в качестве оружия
Политика
Дипломат из США Волкер предостерег Россию от использования газа в качестве оружия
flickr.com  /  U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Вашингтон, 12 сентября. Западные страны примут меры в отношении трубопровода «Северный поток — 2», если Россия будет использовать газ в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер.

США пытаются бороться с реализацией проекта «СП-2», но в настоящее время это противостояние ограничивается лишь заявлениями, отметил Волкер. По его словам, Москве могут грозить серьезные последствия, если она решит использовать газопровод как оружие.

Волкер считает, что Россия якобы пытается повлиять на Европу, что также является «угрозой» для безопасности Украины. При этом дипломат отметил, что соглашение Вашингтона и Берлина о завершении реализации «Северного потока — 2» объясняется финансовыми выгодами для обеих сторон.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал главное условие для Киева, благодаря которому он может сохранить транзит российского газа в Европу. Транспортировка голубого топлива через Украину является вопросом договоренностей, отметил эксперт.

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