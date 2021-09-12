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Лента
12 сентября 12:15
12:14
Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко
12:11
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в казанском аэропорту
12:09
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Папа римский прибыл в Будапешт на закрытие Международного евхаристического конгресса
12:08
Происшествия
Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
12:08
Происшествия
Опасный маневр закончился аварией с тремя погибшими под Вологдой
12:05
Общество
Штормовое предупреждение объявили 12 сентября в Сочи из-за смерчей
12:04
Общество
Психолог Ульянова объяснила, почему возрастные браки могут быть крепче юных
12:03
Общество
Геннадий Онищенко указал на причину, по которой нужно усиливать масочный режим
12:01
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вспомнила, как ей сообщили о смерти отца в шесть утра
12:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 12 сентября, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 12 сентября, праздники, факты, люди
Общество

12 сентября отмечается День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Изначально торжества проходили 19 декабря, однако в 2012 году дату празднования перенесли.

Кооперация Юг-Юг предполагает обмен ресурсами, технологиями и знаниями между развивающимися странами. Сотрудничество уменьшило зависимость африканских и южноамериканских стран от программ помощи и изменило баланс сил на международной арене.

А в России ровно 323 года назад был основан Таганрог. Этот город в Ростовской области стал первой военно-морской базой нашей страны. Сейчас в Таганроге проживают порядка 250 тысяч человек.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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