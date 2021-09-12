«Этот день в истории». Что произошло 12 сентября, праздники, факты, люди

12 сентября отмечается День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Изначально торжества проходили 19 декабря, однако в 2012 году дату празднования перенесли.

Кооперация Юг-Юг предполагает обмен ресурсами, технологиями и знаниями между развивающимися странами. Сотрудничество уменьшило зависимость африканских и южноамериканских стран от программ помощи и изменило баланс сил на международной арене.

А в России ровно 323 года назад был основан Таганрог. Этот город в Ростовской области стал первой военно-морской базой нашей страны. Сейчас в Таганроге проживают порядка 250 тысяч человек.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».