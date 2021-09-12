Политолог Касияма описал превращение Японии во второразрядное государство

Токио, 12 сентября. Япония из первоклассной державы превращается во второразрядную страну. Об этом заявил политолог, журналист-международник Юкио Касияма.

Эксперт в статье для Wedge задался вопросом, что будет с государством после премьер-министра Японии Есихидэ Суги. Автор указал на дилемму, которая заключается в избрании нового председателя правящей Либерально-демократической партии. Политолога волнует, по каким критериям будет осуществляться этот выбор.

Журналист отмечает, что Япония во многом зависит от США. В стране замедляются темпы роста экономики, а также возникают проблемы с правами человека. Престиж и авторитет государства падают, и читатели поддержали это мнение.

«Да мы давно уже второразрядная страна. И правит нами Америка», — написал один из японцев.

«При Суге мы вообще стали третьеразрядными. Скорее бы это кончилось!» — продолжил другой.

Международник долгие годы работал в США. Касияма обладает значительными связями в американской политике.

«Американский эксперт по Японии, а вы посмотрите на свою страну. У вас во главе государства стоит дряхлый глубокий старик, избранный фальшивым голосованием», — высказался очередной комментатор о США.

Есихидэ Суга намерен уйти в отставку в конце сентября. Премьер-министр ранее решил проверить здоровье, прежде чем покинуть занимаемую должность. Суга прошел обследование в одной из больниц Токио.