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Политолог Касияма описал превращение Японии во второразрядное государство
Политика
Политолог Касияма описал превращение Японии во второразрядное государство
pixabay.com

Токио, 12 сентября. Япония из первоклассной державы превращается во второразрядную страну. Об этом заявил политолог, журналист-международник Юкио Касияма.

Эксперт в статье для Wedge задался вопросом, что будет с государством после премьер-министра Японии Есихидэ Суги. Автор указал на дилемму, которая заключается в избрании нового председателя правящей Либерально-демократической партии. Политолога волнует, по каким критериям будет осуществляться этот выбор.

Журналист отмечает, что Япония во многом зависит от США. В стране замедляются темпы роста экономики, а также возникают проблемы с правами человека. Престиж и авторитет государства падают, и читатели поддержали это мнение.

«Да мы давно уже второразрядная страна. И правит нами Америка», — написал один из японцев.

«При Суге мы вообще стали третьеразрядными. Скорее бы это кончилось!» — продолжил другой.

Международник долгие годы работал в США. Касияма обладает значительными связями в американской политике.

«Американский эксперт по Японии, а вы посмотрите на свою страну. У вас во главе государства стоит дряхлый глубокий старик, избранный фальшивым голосованием», — высказался очередной комментатор о США.

Есихидэ Суга намерен уйти в отставку в конце сентября. Премьер-министр ранее решил проверить здоровье, прежде чем покинуть занимаемую должность. Суга прошел обследование в одной из больниц Токио.

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Все новости / Политика / Политолог Касияма описал превращение Японии во второразрядное государство
япония пользователи касияма
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