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Молодая жена Петросяна боится остаться без поддержки мужа
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна боится остаться без поддержки мужа
instagram.com  /  @petrosyanevgeny

Москва, 12 сентября. Театральный директор Татьяна Брухунова призналась, что не готова остаться без работы и посвятить себя семье, несмотря на высокие доходы мужа, комедийной звезды Евгения Петросяна.

Евгений Петросян наслаждается семейным счастьем с новой возлюбленной, экс-помощницей Татьяной Брухуновой. Молодая избранница звезды успевает не только воспитывать ребенка от артиста, но и заниматься бизнесом.

Несмотря на роскошный образ жизни, Брухунова не готова отказаться от любимой работы и полностью положиться на супруга. Возлюбленная Петросяна объяснила в Instagram, почему боится остаться без поддержки.

«Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать?» — поинтересовалась Брухунова у подписчиков.

Некоторые поклонники не смогли разделить практичный подход жены Петросяна. Одна из фанаток отметила, что, работая, женщины подрывают «вековые законы бытия». Брухунова мудро посоветовала прекратить спор, но осталась верна своей позиции. С недавних пор любимой работой супруги Петросяна стало управление его театром в Москве.

Недавно звезда «Аншлага» иронично ответила на вопрос, не боится ли Брухунова остаться без мужа. Петросян заверил поклонников в верности отношениям с супругой.

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семья петросян брухунова
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