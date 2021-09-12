Двенадцать фанатов ЦСКА полетели на воздушном шаре на матч РПЛ с «Арсеналом»

Москва, 12 сентября. Фанаты московского ЦСКА отправились в Тулу на выездной матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Для передвижения 12 болельщиков «армейцев» выбрали довольно необычный транспорт — воздушный шар. В официальном Twitter-аккаунте фанатов красно-синих появилось видео, на котором запечатлено начало путешествия. На корзине прикреплен баннер CSKA SUPPORT (поддержка ЦСКА. — прим. ФАН).

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 12 сентября, стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

Накануне петербургский «Зенит» одержал дома победу над грозненским «Ахматом» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые обыграли команду Андрея Талалаева со счетом 3:1. После шести туров ЦСКА находится на седьмой строчке в турнирной таблице, тульский «Арсенал» — на 15-й.