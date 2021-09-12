Глава МИД Франции Дриан раскритиковал талибов за «несдержанные обещания» в Афганистане

Париж, 12 сентября. «Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ) нарушает данное в Афганистане слово, уверен министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он раскритиковал талибов за «несдержанные обещания» и отказался признавать власть движения. Его слова приводят международные СМИ.

Талибы рассказывали о намерении позволить части иностранцев и местным жителям свободно покинуть Афганистан. В движении обсуждалось создание инклюзивного представительного правительства, однако ничего из озвученного воплощено в жизнь не было, завил Жан-Ив Ле Дриан. Париж не намерен признавать новое руководство Кабула и не будет иметь с ним никаких отношений, добавил министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости наладить диалог с движением. По словам дипломата, это неизбежно, а к данному шагу придется прибегнуть практически всем государствам.

1 Организация запрещена на территории РФ.