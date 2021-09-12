Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 10:46
10:45
Шоу-бизнес
Упавшую за борт в открытое море вдову Кобзона чудом спасла внучка
10:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон объявилась в сети после двух месяцев тишины
10:42
Происшествия
Огонь охватил кафе на юго-западе Москвы
10:41
Армия
АПЛ «Орел» выполнила стрельбы ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море
10:39
Общество
Солистка поп-дуэта «Баккара» Мендиола умерла в Мадриде
10:38
Происшествия
Водитель ВАЗ погиб при столкновении со столбом в Самарской области
10:37
Спорт
Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
10:34
Происшествия
Сочинского дебошира отправили в психдиспансер
10:30
Общество
Замглавы Минздрава Салагай назвал родителей главными популяризаторами алкоголя у детей
10:26
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины принять зимнюю Олимпиаду
Все новости

Глава МИД Франции Дриан раскритиковал талибов за «несдержанные обещания» в Афганистане
Политика
Глава МИД Франции Дриан раскритиковал талибов за «несдержанные обещания» в Афганистане
Global Look Press  /  Ton Koene/ZUMAPRESS.com

Париж, 12 сентября. «Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ) нарушает данное в Афганистане слово, уверен министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он раскритиковал талибов за «несдержанные обещания» и отказался признавать власть движения. Его слова приводят международные СМИ.

Талибы рассказывали о намерении позволить части иностранцев и местным жителям свободно покинуть Афганистан. В движении обсуждалось создание инклюзивного представительного правительства, однако ничего из озвученного воплощено в жизнь не было, завил Жан-Ив Ле Дриан. Париж не намерен признавать новое руководство Кабула и не будет иметь с ним никаких отношений, добавил министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости наладить диалог с движением. По словам дипломата, это неизбежно, а к данному шагу придется прибегнуть практически всем государствам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Франции Дриан раскритиковал талибов за «несдержанные обещания» в Афганистане
афганистан франция талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru