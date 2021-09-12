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Тираннозавры кусали друг друга за голову, борясь за территорию и самок
Наука
Тираннозавры кусали друг друга за голову, борясь за территорию и самок
pixabay.com  /  PD

Оттава, 12 сентября. Специалисты из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде заявили, что во время боев тираннозавры часто кусали друг друга за морды.

По словам ученых, тираннозавры делали это в процессе существовавшей борьбы за территорию, самок, а также более высокий статус. К такому выводу они пришли, проанализировав более 200 черепов этих древних животных.

В результате исследования в общей сложности палеонтологи насчитали 324 отметины от зубов. Размеры повреждений указывают, что тираннозавры были примерно одного размера.

Кроме того, у молодых особей отметин от боев было обнаружено намного меньше. Ученые предположили, что в драках чаще участвовали взрослые тираннозавры одного пола. Подобное поведение наблюдается у современных животных, которые начинают устраивать драки после полового созревания.

Западные палеонтологи на основании длительного исследования ранее установили главные причины вымирания динозавров. Это могло произойти до падения астероида.

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