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США договорились с Узбекистаном перебросить беглых афганских летчиков на базу в Дохе
Политика
США договорились с Узбекистаном перебросить беглых афганских летчиков на базу в Дохе
Global Look Press  /  Christine-Felice Röhrs / dpa

Вашингтон, 12 сентября. Сбежавших из Афганистана летчиков национальных ВВС и их семьи перебросят из Узбекистана на американскую военную базу в Катаре по просьбе США.

В публикации издания Wall Street Journal отмечается, что речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1) к власти в Афганистане вместе с семьями бежали в Узбекистан.

В статье говорится, что сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность. На сегодняшний день в Узбекистане находятся 585 афганских пилотов, членов экипажей и их родственников. По имеющейся информации, этих людей в ближайшее время перевезут на военную базу США в Дохе.

Ранее представитель талибов Сухейль Шахин заявил, что сбежавшие афганские военные должны вернуться в страну. Движение также заявило о необходимости возвратить Афганистану самолеты, на которых пилоты сбежали в другие государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан узбекистан военная база
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