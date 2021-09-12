Киев, 12 сентября. Олимпийские игры в Киеве являются мечтой «каждого» человека, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, страна заслужила право провести на своей территории Олимпийские игры. Власти Киева приложат все усилия для осуществления этой инициативы.

«Большая мечта, наверно, есть у каждого с детства, и эта мечта — Олимпиада на Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинскую чемпионку Олимпийских игр в Токио Ярославу Магучих окрестили на родине «биологическим мусором». Такую оценку, по мнению депутата Рады Ирины Фарион, она заслужила за совместную фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Политик также призвала лишить девушку олимпийской награды.