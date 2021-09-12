Стоимость рекламы в Instagram подсчитали аналитики Yoloco

Москва, 12 сентября. Россиянам рассказали о средней стоимости рекламного поста в известной социальной сети.

Организация, которая специализируется на изучении аккаунтов в соцсетях через мощности ИИ, выяснила, сколько в среднем люди платят за рекламный пост в Instagram. Исследование было проведено Yoloco по отечественному сегменту сервиса. Об этом пишет РБК.

Согласно результатам, полученным экспертами, лучше всего оплачиваются сейчас по данному направлению актеры, продюсеры, а также шоумены, аудитория которых начинается от 2 млн человек. Yoloco указывает, что пост у блогеров этой сферы продается за 200 тыс. рублей.

Меньше всего при аналогичном количестве подписчиков получают блогеры из таких областей, как стиль, одежда, мода. Реклама у них реализуется за 87 тыс. рублей. Люди, у которых есть от 1 до 2 млн подписчиков, зарабатывают на рекламе около 62,7 тыс. рублей за пост — это, преимущественно, юмористы и комики.

Компания Yoloco для своей работы просматривала аккаунты 3,5 тыс. блогеров, а также проводила опросы и устраивала открытый сбор данных в различных местах.