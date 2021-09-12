Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 10:45
10:45
Шоу-бизнес
Упавшую за борт в открытое море вдову Кобзона чудом спасла внучка
10:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон объявилась в сети после двух месяцев тишины
10:42
Происшествия
Огонь охватил кафе на юго-западе Москвы
10:41
Армия
АПЛ «Орел» выполнила стрельбы ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море
10:39
Общество
Солистка поп-дуэта «Баккара» Мендиола умерла в Мадриде
10:38
Происшествия
Водитель ВАЗ погиб при столкновении со столбом в Самарской области
10:37
Спорт
Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
10:34
Происшествия
Сочинского дебошира отправили в психдиспансер
10:30
Общество
Замглавы Минздрава Салагай назвал родителей главными популяризаторами алкоголя у детей
10:26
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины принять зимнюю Олимпиаду
Все новости

Политолог Безпалько заявил, что выход Киева из Минских соглашений приведет к началу войны
Политика
Политолог Безпалько заявил, что выход Киева из Минских соглашений приведет к началу войны
ФБА «Экономика сегодня»  /  Анна Агибалова

Москва, 12 сентября. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько оценил возможность отказа Украины от минских договоренностей.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений». К такому умозаключению он пришел после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

Комментируя это высказывание Безпалько отметил, что в случае реального отказа Киева от международных обязательств сразу встанет вопрос о санкциях, которые были введены в отношении России. Все эти ограничения должны быть немедленно аннулированы, так как Украина сама отказалась исполнять договоренности. Украинцы должны раскрыть глава и четко это осознать.

«Мы всегда сможем сказать, что до последнего пытались наладить мирное урегулирование на Донбассе, прикладывая к этому массу усилий. Мы шли к этому путем самоограничения», — сказал он.

Вместе с тем политолог рассказал и о другой стороне медали. Такой шаг Киева фактически приведет к началу войны, заключил Безпалько.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вернуться к переговорам в «нормандском формате». По его словам, сейчас идет работа по согласованию даты встречи дипломатов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Безпалько заявил, что выход Киева из Минских соглашений приведет к началу войны
украина россия минск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru