Москва, 12 сентября. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько оценил возможность отказа Украины от минских договоренностей.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений». К такому умозаключению он пришел после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

Комментируя это высказывание Безпалько отметил, что в случае реального отказа Киева от международных обязательств сразу встанет вопрос о санкциях, которые были введены в отношении России. Все эти ограничения должны быть немедленно аннулированы, так как Украина сама отказалась исполнять договоренности. Украинцы должны раскрыть глава и четко это осознать.

«Мы всегда сможем сказать, что до последнего пытались наладить мирное урегулирование на Донбассе, прикладывая к этому массу усилий. Мы шли к этому путем самоограничения», — сказал он.

Вместе с тем политолог рассказал и о другой стороне медали. Такой шаг Киева фактически приведет к началу войны, заключил Безпалько.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вернуться к переговорам в «нормандском формате». По его словам, сейчас идет работа по согласованию даты встречи дипломатов.