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Теннисистка Радукану назвала абсолютной мечтой победу на US Open

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 09:43
Спорт
Теннисистка Радукану назвала абсолютной мечтой победу на US Open
Global Look Press  /  Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Нью-Йорк, 12 сентября. Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу в финале Открытого чемпионата США (US Open), назвав ее абсолютной мечтой.

По словам 18-летней спортсменки, она не чувствовала никакого давления на пути к финалу US Open.

«Это абсолютная мечта. Этот момент действительно наступил, я так благодарна. Я не чувствую никакого давления. Мне только 18 лет. Я расслабленно подхожу ко всему, что у меня на пути. Так я относилась к каждому матчу здесь в США», — передает слова британки сайт турнира.

Она призналась, что эта победа является самым большим триумфом для нее, поскольку ей удалось ни о чем не думать.

В прошедшую субботу в финальном матче US Open 18-летняя Радукану в двух сетах обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес — 6:4, 6:3, сообщает «МИР24». Британка стала первой победительницей турнира серии Большого шлема (ТБШ), пробившейся из квалификации. Радукану никогда не побеждала на турнирах WTA и впервые в спортивной карьере выиграла турнир Большого шлема.

В мужском финале на US Open встретятся первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович сразится с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября, старт — в 23:00 по московскому времени.

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