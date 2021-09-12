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Телеканал NHK сообщил о возможном участии главы МИД Японии в сессии Генассамблеи ООН
Политика
Телеканал NHK сообщил о возможном участии главы МИД Японии в сессии Генассамблеи ООН
mid.ru

Токио, 12 сентября. Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги собирается принять участие в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

Как сообщает японский телеканал NHK, сессия ГА ООН пройдет в конце сентября в Нью-Йорке. Мотэги намерен посетить США для участия в мероприятии, на полях которого он может провести переговоры с коллегами из Германии, Индии и Бразилии.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга, срок полномочий которого истекает в сентябре текущего года, не станет посещать Генассамблею, говорится в сообщении. Однако политик планирует выступить с видеообращением к участникам мероприятия.

Очередная сессия ГА ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире международной организации. Российскую делегацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД Японии призвал к конструктивному диалогу с Россией. По словам японского дипломата, это необходимо для создания благоприятных условий перед подписанием мирного договора.

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