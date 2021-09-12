Власти Израиля могут разрешить туристам из России въезд в страну в ноябре

Москва, 12 сентября. Израиль может открыться для российских путешественников в ноябре этого года, рассказал министр туризма страны Йоэль Развозов.

При этом уже в октябре израильские власти планируют принять первые группы из России. По словам Развозова, на данный момент в Израиль пускают только тех, кто привился от COVID-19 препаратами, признанными американскими и европейскими регуляторами.

«Когда мы увидим, что механизм работает и что туристы, которые приезжают к нам, не подвергают себя опасности и не подвергают ей граждан Израиля, то встанет задача расширить», — уточнил министр в беседе с «Известиями», имея ввиду расширение списка граждан, которые смогут приехать в страну.

Прибывающим в Израиль будет необходимо предоставить два отрицательных ПЦР-теста. Один требуется сделать до прилета, а другой - после. Также необходимо пройти проверку на антитела.

Туроператоры ранее спрогнозировали интерес россиян к Турции, Египту и ОАЭ на Новый год. Именно эти направления могут стать самыми популярными на новогодние праздники.