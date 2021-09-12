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Доллар теряет влияние в двусторонних отношениях Китая и Индонезии

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 10:41
Экономика
Доллар теряет влияние в двусторонних отношениях Китая и Индонезии
pixabay.com  /  PD

Джакарта, 12 сентября. Партнерство Китая и Индонезии развивается в нацвалютах.

Среди ключевых партнеров Пекина по внешнеторговому обороту в текущем году оказалась Джакарта. Уровень товарооборота между Китаем и Индонезией возрос до 80 млрд долларов. Об этом пишет «Свободная Пресса».

Главные финансовые регуляторы стран еще в 2020 году заключили соглашение, нацеленное на переход к стандартам расчетов в местной валюте (LCS). Меморандум Народного банка Китая и Банка Индонезии недавно вступил в силу. Теперь страны могут повысить объем задействованных в сделках рупий и юаней. При этом партнеры намереваются постепенно уменьшать роль американской валюты в своих экономических отношениях.

Предполагается, что Индонезия и Китай будут использовать прямые котировки обменного курса и смягчат ряд правил, регулирующих валютный обмен между юанями и рупиями. LCS предоставит индонезийским компаниям более выгодную конвертацию и позволит финансироваться напрямую из Пекина.

Переводы денежных средств будут курировать такие финансовые организации, как China Bank и ряд национальных банков Китая, специализирующихся на нескольких отраслях, а также Bank of Ningbo и филиалы Mandiri в Китае. Также к транзакциям присоединится малазийская компания Maybank.

Как считает финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин, национальная валюта Китая представляет собой достаточно перспективный инвестиционный инструмент на бирже.

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доллар юань Индонезия и Китай
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