Греция планирует поставить в Россию рекордный объем вина

Афины, 12 сентября. Поставки греческого вина в РФ станут рекордными в 2021 году. Об этом заявил член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу Cavino Георгий Канакис.

По его словам, продажи в России у винодельческой фирмы Cavino будут максимальными за всю историю поставок греческих винных напитков.

«Такого объема, как мы поставим в этом году, не поставляла в целом вся Греция в Российскую Федерацию», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Он отметил, что с урожаем винограда проблем не будет, несмотря на засуху. Масштабные пожары этого лета не сильно коснулись виноградарей и виноделов, хотя и у них были потери.

Повышать цены на свою продукцию предприятие сейчас не планирует, также обратил внимание Канакис. При этом подорожание электроэнергии может сказаться на стоимости производства бутылок, поскольку выпуск стекла является энергозатратным. Это отразится на цене конечных товаров, особенно, недорогих. Тем не менее, компания прибегнет к этому только в крайнем случае, заверил собеседник агентства.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию с 15 сентября. Такая информация содержится в материале ведомства.