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Туманы и грозы накроют Ленобласть 12 сентября
Общество
Туманы и грозы накроют Ленобласть 12 сентября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 12 сентября. Грозы пройдут в Ленинградской области в воскресенье, 12 сентября. Об этом жителей предупредили в региональном ГУ МЧС.

Туман опустился на Ленобласть уже с вечера субботы, 11 сентября. Видимость составляет не более 500 метров. При этом в ночное время осадков не ожидается. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами, отмечается в сообщении на портале управления МЧС региона.

Столбики термометров в Ленобласти покажут +20 градусов. Погодные условия приводят к повышению вероятности ДТП на трассах и в акваториях. Жителей Ленинградской области призывают быть внимательными на дорогах.

Жителей Санкт-Петербурга ранее предупредили о дождях и грозах в воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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