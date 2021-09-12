Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 10:44
10:42
Происшествия
Огонь охватил кафе на юго-западе Москвы
10:41
Армия
АПЛ «Орел» выполнила стрельбы ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море
10:39
Общество
Солистка поп-дуэта «Баккара» Мендиола умерла в Мадриде
10:38
Происшествия
Водитель ВАЗ погиб при столкновении со столбом в Самарской области
10:37
Спорт
Расставшийся с ЦСКА защитник Джеймс может оказаться в «Монако»
10:34
Происшествия
Сочинского дебошира отправили в психдиспансер
10:30
Общество
Замглавы Минздрава Салагай назвал родителей главными популяризаторами алкоголя у детей
10:26
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины принять зимнюю Олимпиаду
10:26
Происшествия
Пенсионерка из Астрахани погибла при пожаре в жилом доме
10:26
Происшествия
Один человек погиб при столкновении судов у берегов Японии
Все новости

Депутат бундестага Эрнст предложил ориентироваться на интересы ФРГ в газовом вопросе
Политика
Депутат бундестага Эрнст предложил ориентироваться на интересы ФРГ в газовом вопросе
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 12 сентября. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказался о попытках усмотреть в проекте «Северного потока — 2» исключение Украины из европейского рынка газа.

Немецкий депутат отметил, что Киеву следовало бы всегда оплачивать свои счета за голубое топливо. Тогда недавние проблемы не возникли бы, подчеркнул парламентарий. По его словам, это неприемлемо, когда из-за неоплаченных счетов Украины европейцы и их политика становятся заложниками.

«Я бы и правда настоятельно порекомендовал ориентироваться на наши собственные интересы», — сказал Эрнст в беседе с RT.

Политик усомнился в договоренности между Германией и США о том, что нужно будет приостановить поставки российского газа или помешать им, если Украина не будет выполнять свои обязательства. Это может стать причиной конфликта с РФ, допустил Эрнст. Однако вероятность такого развития событий невелика.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее напомнила про соглашение с Вашингтоном о транзите российского газа через Украину. Политик отметила, что сделка нацелена на сохранение поставок голубого топлива.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат бундестага Эрнст предложил ориентироваться на интересы ФРГ в газовом вопросе
украина германия сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru