Депутат бундестага Эрнст предложил ориентироваться на интересы ФРГ в газовом вопросе

Берлин, 12 сентября. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказался о попытках усмотреть в проекте «Северного потока — 2» исключение Украины из европейского рынка газа.

Немецкий депутат отметил, что Киеву следовало бы всегда оплачивать свои счета за голубое топливо. Тогда недавние проблемы не возникли бы, подчеркнул парламентарий. По его словам, это неприемлемо, когда из-за неоплаченных счетов Украины европейцы и их политика становятся заложниками.

«Я бы и правда настоятельно порекомендовал ориентироваться на наши собственные интересы», — сказал Эрнст в беседе с RT.

Политик усомнился в договоренности между Германией и США о том, что нужно будет приостановить поставки российского газа или помешать им, если Украина не будет выполнять свои обязательства. Это может стать причиной конфликта с РФ, допустил Эрнст. Однако вероятность такого развития событий невелика.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее напомнила про соглашение с Вашингтоном о транзите российского газа через Украину. Политик отметила, что сделка нацелена на сохранение поставок голубого топлива.