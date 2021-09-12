Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим, 12 сентября. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Атака произошла 12 сентября, сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что нападение было совершенно в ответ на запуск ракеты по территории Израиля вечером 11 сентября. Поэтому Иерусалим направил вертолеты и истребители для нанесения ударов по нескольким целям палестинцев. Под обстрел попали подземные цеха по производству ракетных снарядов, военный тренировочный лагерь, база со складом вооружения и диверсионный тоннель ХАМАС.

Стоит отметить, что 11 сентября палестинские радикалы выпустили одну ракету по Израилю, однако она была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол». Сирены ПВО прозвучали в городе Сдерот, отметили израильские военные. Также воздушная тревога сработала в южной части Израиля днем ранее.