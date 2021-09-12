Нокаутированный боксер Холифилд назвал Белфорта сильным парнем

Лос-Анджелес, 12 сентября. Бой между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом прошел в Лос-Анджелесе в рамках турнира Triller Fight Club и завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд поделился эмоциями после поражения нокаутом в поединке против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Витора Белфорта.

По словам 58-летнего Холифилда, Белфорт — сильный парень. При этом боксер признался, что не пострадал в этом поединке, поэтому бой можно было продолжить.

«Думаю, рефери не должен так быстро останавливать бой. Вполне возможно, у Белфорта есть будущее в боксе. Я уже не могу двигаться в ринге как раньше», — цитирует Холифилда портал Bad Left Hook.

Напомним, Белфорт отправил Холифилда в нокдаун, но тот оперативно поднялся на ноги. Затем Белфорт нанес серию ударов, из-за чего Холифилд ушел в оборону и не мог парировать удары оппонента. Рефери решил остановить бой.

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