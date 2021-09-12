Экипажи Су-35С перехватили и уничтожили самолеты «противника» на учениях «Запад-2021»

Рязань, 12 сентября. Экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО) перехватили более 10 воздушных целей во время учений в рамках стратегических маневров ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021».

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что с аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил по ПВО в воздух были подняты пары истребителей Су-35С. Они выполнили электронные пуски ракет по самолетам условного противника, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что полеты проходили на высотах более 10 тысяч метров. Все самолеты «неприятеля» в ходе учений были своевременно обнаружены подразделениями радиотехнических войск.

«Каждая из целей была перехвачена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Западного военного округа», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолетчики Южного военного округа на боевых машинах Ми-28Н прикрыли мотострелков в ходе учений на полигоне Кузьминский в Ростовской области. В маневрах принимали участие до 4 тысяч человек личного состава.