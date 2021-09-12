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Сочи и Петербург лидируют среди мест для отдыха на Новый год у россиян

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 09:05
Общество
Сочи и Петербург лидируют среди мест для отдыха на Новый год у россиян
pexels.com

Москва, 12 сентября. Аналитики сервиса TourDom.ru перечислили основные направления у россиян для отдыха в новогодние каникулы. Средняя стоимость поездки – 57 тысяч рублей.

По словам специалистов, у россиян пользуются спросом прибрежные отели в Сочи. На них приходится более половины всех бронирований в Новый год. Также среди мест для отдыха лидируют Золотое кольцо России и Санкт-Петербург.

Однако есть и те, кто отправится в Турцию, где средняя стоимость отдыха оценивается в112 тысяч рублей. Путешественники также выбирают Танзанию, Кубу, Абхазию и Египет.

Ростуризм ранее сообщил, что более 6 млрд рублей вернулось кешбэком россиянам за путешествия. Им возвратили около 6,7 миллиарда рублей.

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