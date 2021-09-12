Новый очаг COVID-19 появился в китайской провинции Фуцзянь

Путянь, 12 сентября. Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом.

Им стала восточная провинция Фуцзянь. В городе Путянь 19 человек заболели COVID-19, в Цюаньчжоу — один. За сутки в Китае было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, половина из которых — прибывшие из-за границы. Об этом говорится на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

Ранее биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал о снижении смертности из-за COVID-19. По его словам, задача любого вируса заключается в том, чтобы распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. Это также касается и COVID-19.

Российские специалисты уверены, что инфекция станет менее вредоносной, так как в будущем она будет эволюционировать. Любой вирус со временем проявляет тенденцию к появлению более мягких форм.