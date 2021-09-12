Политолог Рар объяснил, почему из-за «СП-2» украинская ГТС утратила свой смысл

Москва, 12 сентября. Украина должна понравиться России, чтобы не утратить возможность перекачивать газ в Европу. Об этом заявил журналист-международник, политолог Александр Рар.

В интервью для издания «Украина.ру» он вспомнил, что Киев еще с середины 2000-х годов использовал свою транзитную монополию, чтобы шантажировать Европу и США. Он постоянно изображал из себя жертву политики других государств. Это свойственно украинской дипломатии.

«Я считаю, что это неправильно. Надо быть более самоуверенным. Вообще и в Германии, и в Америке сейчас громче раздаются голоса, которые говорят: «Давайте, переходим от политики на коммерческие уровни общения». Если Украина хочет сохранить себя как одну из главных транзитных стран для прокачки российского газа в Европу, то она должна понравиться своему главному, единственному клиенту — Российской Федерации», — отметил эксперт.

Он добавил, что транзит голубого топлива через Украину — это вопрос договоренностей. Остается надеяться, что ушло время, когда украинская ГТС используется в качестве политического оружия.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев намерен продолжать борьбу с трубопроводом «Северный поток — 2» даже после того, как по нему начнут поставлять газ.