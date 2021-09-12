Мошенники придумали новую схему кражи денег с медицинскими документами

Москва, 12 сентября. Новый способ кражи денежных средств с помощью медицинских документов придумали мошенники. Об этом в Сети рассказал москвич Михаил.

Злоумышленники звонят жертве и представляются администратором поликлиники. Далее они сообщают, что человека ошибочно открепили от медицинского учреждения из-за технического сбоя. После этого мошенники просят пройти повторную регистрацию и, чтобы завершить процедуру, перейти по ссылке и оплатить некую «госпошлину».

В результате чего деньги и личные данные гражданина оказываются в руках мошенников. Более того, с помощью введенного логина и пароля злоумышленники могут попасть в личный кабинет портала «Госуслуги», где хранится персональная информация, по которой можно оформить кредит или микрозайм.

Недавно, в пресс-центре МВД России перечислили самые популярные способы воровства денег со счетов у мошенников.