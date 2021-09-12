Экономист Лобода спрогнозировал курс рубля на начало октября

Москва, 12 сентября. Экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода спрогнозировал курс рубля на начало октября.

По словам эксперта, на валютный рынок сейчас оказывают сильное влияние американская статистика и аппетит инвесторов к рисковым активам. Ослабить курс рубля до начала октября не дадут высокие цены на энергоносители, считает Лобода. Повышение цен на нефть марки Brent до 77,35 доллара за баррель к концу сентября скажется на российской валюте благоприятно, отмечает аналитик.

Слабая статистика из США позволит российской валюте укрепиться до 72,15 рубля за доллар, сильная — ослабит 74 рублей, отмечает экономист. По его мнению, на курс рубля позитивно повлияют относительно сильные макроэкономические показатели отечественной экономики, рекордно профицитный бюджет и прогнозы по дорожающей нефти.

К началу октября национальная валюта стабилизируется около 72 единиц за доллар или даже «протестирует уровень 71,50 рубля за доллар», отмечает Лобода. От евро, при благоприятном для рубля внешнем фоне, стоит ожидать падения до 85,20 рубля за единицу, считает экономист.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что востребованность валюты будет расти на фоне возможного снижения курса российского рубля. При благоприятном сценарии для российской экономики этого не произойдет, подчеркнул экономист.