Политолог Рар объяснил, как в Германии реагируют на требования Украины в компенсации за «СП-2»

Москва, 12 сентября. В вопросах компенсации в Германии всем ясно, что Украина хватается за каждую возможность получить деньги от Запада. Об этом заявил политолог Александр Рар.

Официальный Киев требует, чтобы Евросоюз и США выплатили ему определенную сумму в качестве компенсации за ущерб, понесенный от «Северного потока — 2». Однако немецкий политолог считает, что Украине особо не стоит на это рассчитывать.

«Вопросы компенсации, конечно, обсуждались на высшем уровне, и достаточно конкретно, серьезно, в разговорах между американцами и немцами. Потому что немцы хотели достроить «Северный поток — 2», а американцы были резко против него. Американцы на это согласились, если Германия дала, а она дала обещание, платить какую-то компенсацию Украине, если Россия по какой-то причине будет отключать газ. Это в сторону американцев было сделано», — отметил эксперт.

Он добавил, что таким образом оба государства сохранили свое лицо. Берлин предлагает Киеву вообще отказаться от транзита российского газа.

Ранее сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях заявил, что США не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2», а значит не могут оценивать его целесообразность.