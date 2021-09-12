Немецкий политолог Рар оценил положение Украины после завершения «СП-2»

Москва, 12 сентября. Необходимость украинского газопровода после окончания строительства «Северного потока — 2» остается под вопросом. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, что до сегодняшнего дня большая часть российского газа переправлялся через украинскую трубу. За счет этого она зарабатывала ежегодно около 2 млрд долларов. Однако в дальнейшем это изменится.

«Сейчас, когда выстроен «Северный поток — 1», функционировать будет «Северный поток — 2», когда будет работать и уже работает «Турекцкий поток». Из Азербайджана, кстати, тоже газ через юг попадает в Европу, то действительно украинская труба все больше становится под вопрос. Она, в принципе, не модернизирована. Туда нужно много денег вложить, чтобы она действовала так, как действовала в свое время в советскую эпоху», — отметил Рар.

Он добавил, что Украине нужны эти деньги с транзита, поскольку ее экономика не так сильно развита. Однако Запад цинично смотрит на ее желания.

Ранее стало известно, что завершение «СП-2» спровоцировало активное обсуждение среди общественности. Жители Германии, читающие издание Die Zeit, положительно оценили новость.