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«Победоносный день»: международник Рар оценил завершение «СП-2»
Политика
«Победоносный день»: международник Рар оценил завершение «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. Окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» для его сторонников многое значит, это победоносный день. Об этом заявил журналист-международник Александр Рар.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, что этим проектом Европа показала, что в энергетической сфере способна противостоять Вашингтону. Это позволило спасти важный альянс с Россией, который существовал со времен Советского Союза, на протяжении 50 лет. Германия, в свою очередь, способствует укреплению энергетической безопасности Евросоюза.

«Пройдет какое-то время, и когда политические страсти успокоятся, то, тем архитекторам, которые выставили эту современнейшую инфраструктуру для прокачки газа в Европу, для снабжения Европы важным газом, будут ставить памятники», — подчеркнул Рар.

Он добавил, что «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект, направленный на долгосрочное использование.

Ранее немецкий политолог Александр Рар подвел итоги работы Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Она уйдет на заслуженный отдых осенью.

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евросоюз германия рар Северный поток — 2
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