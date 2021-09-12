Политолог Абзалов: формально Белоруссия признала Крым российским

Москва, 12 сентября. Формально Минск считает Крым российской территорией, но все хотят, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко публично озвучил это. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что многие участники ЕврАзЭС до сих пор на официальном уровне не признали полуостров. Однако нужно понимать, что есть «де-факто», а что — «де-юре».

«Белоруссия осуществляет авиасообщение с Крымом. Она туда перемещается. Более того, туда товары поставляются белорусские. То есть, схема заключается следующим образом: требовать от любого партнера признание Крыма как условие для начала переговорного процесса — это не очень эффективное решение», — подчеркнул политолог.

Он считает, что главное, чтобы де-факто происходило взаимодействие, а потом нужно лицензировать статус. Таким образом действовали и другие страны. То есть, сначала нужно нормализовать отношения, а затем признать переход территории под контроль другого государства.

«Белоруссия с юридической точки зрения признала территориальное тело Российской Федерации, поскольку в Конституции у нас прописано два субъекта Российской Федерации. Мы союзные государства, а союзные государства по договору признают Конституцию друг друга. То есть, с формальной точки зрения Белоруссия признала Крым и Севастополь», — резюмировал Абзалов.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, как в Крыму справились с отсутствием днепровской воды из-за Украины.