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Петросян иронично ответил на вопрос об уходе от молодой жены Татьяны

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 08:19
Шоу-бизнес
Петросян иронично ответил на вопрос об уходе от молодой жены Татьяны
instagram.com  /  @petrosyanevgeny

Москва, 12 сентября. Юморист Евгений Петросян заявил, что он «не бычок», которого разлучница могла бы увести от молодой жены Татьяны Брухуновой.

Так юморист ответил на вопрос одной из подписчиц в Instagram: не боится ли Брухунова оставлять «такого мужчину» одного — его могут увести.

Поклонница задала соответствующий вопрос под новыми фотоснимками. На фотографиях юморист «Кривого зеркала» сидит на скамейке на набережной Москвы-реки и оригинальных полосатых носках и элегантном костюме.

Подписчики отметили, что артист выглядит помолодевшим и одет с большим вкусом. «Виды со всех сторон!» — такую подпись сделал артист к фото. Он к тому же подчеркнул фото хештегом «у природы нет плохой погоды».

«Красавчик Евгений Ваганович! Настоящий армянин», — похвалили пользователи социальной сети.

Ранее Брухунова сообщила, что ее сын Ваган будет с малых лет учить армянский язык. Евгений Петросян родился армяно-еврейской семье, юморист и его супруга хотят, чтобы их сын с раннего возраста начал знакомиться с традициями и культурой своего рода.

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евгений петросян фото комментарий
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