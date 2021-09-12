Петросян иронично ответил на вопрос об уходе от молодой жены Татьяны

Москва, 12 сентября. Юморист Евгений Петросян заявил, что он «не бычок», которого разлучница могла бы увести от молодой жены Татьяны Брухуновой.

Так юморист ответил на вопрос одной из подписчиц в Instagram: не боится ли Брухунова оставлять «такого мужчину» одного — его могут увести.

Поклонница задала соответствующий вопрос под новыми фотоснимками. На фотографиях юморист «Кривого зеркала» сидит на скамейке на набережной Москвы-реки и оригинальных полосатых носках и элегантном костюме.

Подписчики отметили, что артист выглядит помолодевшим и одет с большим вкусом. «Виды со всех сторон!» — такую подпись сделал артист к фото. Он к тому же подчеркнул фото хештегом «у природы нет плохой погоды».

«Красавчик Евгений Ваганович! Настоящий армянин», — похвалили пользователи социальной сети.

Ранее Брухунова сообщила, что ее сын Ваган будет с малых лет учить армянский язык. Евгений Петросян родился армяно-еврейской семье, юморист и его супруга хотят, чтобы их сын с раннего возраста начал знакомиться с традициями и культурой своего рода.