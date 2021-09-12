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Ясновидящая Кажетта назвала легко разрывающие отношения знаки зодиака

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 08:16
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала легко разрывающие отношения знаки зодиака
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Москва, 12 сентября. Не все люди тяжело переживают расставания, некоторые спокойно переходят к следующему этапу своей жизни. Особенно это свойственно пяти представителям зодиакального круга.

Козероги расстаются без сожалений даже после долгого брака. Такая манера связана с их взглядом на жизнь: эти люди очень уверены в себе и не терпят рядом никого, кто не разделяет их взглядов, рассказала ясновидящая Кажетта. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

На втором месте — Водолеи. Отношения — это объединение двух людей, и для крепкого и успешного брака необходимо идти на компромисс, а этому человеку далеко не всегда хочется это делать: для взбалмошного независимого знака такие поступки подобны подвигу.

Девы тоже не мучаются переживаниями об утерянной любви. Для этого знака характерно четкое следование планам и ожидание определенного сценария. Если он не осуществляется, если отношения дадут трещину и не оправдают их ожиданий, они предпочтут спокойно пойти дальше.

Скорпионы — страстные и сильные личности, которые могут стать самой большой любовью в жизни. Однако они многое ждут от партнера, в первую очередь — безоговорочной преданности. Если вы честный и любящий партнер, то супруг-Скорпион будет идеальным партнером, а если нет, то отношениям придет конец, и Скорпионы не будут долго горевать.

То же касается и Стрельцов, которые отличаются нетерпеливостью и отсутствием дипломатии, второй половинке Стрельца необходимо отрастить толстую кожу и научиться ценить спонтанные моменты. Иначе эти решительные люди уйдут строить свое светлое будущее в одиночестве.

Недавно астрологи назвали лучшего семьянина среди знаков зодиака. Им стал Овен, который, набив множество шишек из-за своего эмоционального и вспыльчивого характера, становится очень ответственным партнером и чутким супругом.

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