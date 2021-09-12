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Кривые сварочные швы могут указать на темное прошлое подержанного авто
Общество
Кривые сварочные швы могут указать на темное прошлое подержанного авто
pexels.com/  /  ahmad syahrir

Москва, 12 сентября. При покупке поддержанного автомобиля автолюбитель рискует получить перекрашенную, «битую», либо сваренную из двух частей машину.

Чтобы избежать такого «сюрприза», специалисты советуют проверить документацию. При этом проверяется VIN-код или госномер. Нужно провести визуальный осмотр лакокрасочного покрытия, водителя должны насторожить любые отличия оттенка окрашенных кузовных элементов, передает Car.ru.

При осмотре авто лучше воспользоваться толщиномером. Он позволяет легко и очень точно измерить толщину материала, либо слоя покрытия ЛКП, посоветовали специалисты. Также стоит лучше открыть капот и крышку багажника, а также тщательно проверить состояние креплений и болтов. Краска на элементах не должна иметь повреждений, царапин и потертостей. Как и сварочные швы, сочленения должны быть одинаковыми по фактуре, толщине, а также симметричности. Кривые швы могут указывать на бурное прошлое приглянувшегося автомобиля.

В США ранее хищник случайно разгромил машину. Дикий медведь залез в припаркованное авто, однако попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом. На помощь косолапому пришли сотрудники парков и дикой природы Колорадо.

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