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Трамп заинтересовался судьбой российского боксера Ковалева
Спорт
Трамп заинтересовался судьбой российского боксера Ковалева
instagram.com  /  @sergeykrusherkovalev

Вашингтон, 12 сентября. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что российский боксер Сергей Ковалев является «фантастическим». Бывший президент США также заинтересовался судьбой спортсмена.

Трамп примерил на себя роль комментатора боксерских поединков, проходящих в штате Флорида. В центральном бое должны подраться представители США и Бразилии Эвандер Холифилд и Витор Белфорт.

Бывший президент США во время предваряющих боев много вспоминал о знаменитых поединках прошлого и беседовал на различные темы, в которых экс-лидер смог блеснуть хорошими спортивными знаниями.

«А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» — спросил бывший президент, когда вел беседу о боксере из Мексики Каннело Альваресе.

Мексиканец в 2019 году нокаутировал Ковалева в 11-м раунде. Трамп подчеркнул, что россиянин был «выдающимся» боксером. По его словам, люди не были так уверены насчет того поединка.

Экс-президент США ранее сообщил о своем желании сойтись с действующим главой государства Джо Байденом на боксерском ринге. Трамп ответил так на вопрос, с кем бы он хотел подраться.

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