Политолог Ордуханян: настало время для создания министерства интеграции России

Москва, 12 сентября. Восточная Украина — не единственная территория, которая будет прирастать к России. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для «Украина.ру» отметил, что в дальнейшем в состав РФ начнут входить и другие территории. Поэтому Москве нужно создать специальное ведомство для этих целей.

«Давно созрело время для подобного министерства, подобных структур, которые координировали бы это действие. Я еще раз хочу повторить. Это не вопрос захвата, это вопрос интеграции, прежде всего экономической», — подчеркнул Ордуханян.

Он добавил, что ярким примером для подобного стала недавняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров они заявили, что сначала будет подготовлена экономическая база, а потом будут решаться все вопросы. Он надеется, что чиновники будут действовать именно таким образом. Это хорошая модель, которая может быть использована в дальнейшем во внешней политике государства.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не станет «поглощать» Белоруссию, поэтому Минску нечего опасаться.