Проявление страсти в постели поможет женщине сохранить отношения

Москва, 12 сентября. Идеальные отношения можно построить только путем поиска компромиссов. Поэтому умной женщине стоит помнить о мужских желаниях, которые она может исполнить для своего партнера.

Первое правило — принимать мужчину настоящим. Идеальных людей нет, все потребности никто не сможет исполнить. Поэтому женщине необходимо любить своего партнера таким, какой он есть, а также не стараться изменить его привычки и черты характера.

Вторым правилом является уважать личное пространство. Одним из распространенных поводов для разрыва отношений со стороны мужчины — отсутствие свободы. Некоторые женщины уверены, что могут диктовать свои правила, однако это может привести к потере второй половинки.

Третье правило — проявляет инициативу. Это касается всего — от планирования выходных или ремонта до инициативы в сексе. Постоянно предлагать что-то мужчине может надоесть.

Проявлять страсть в постели также является главным правилом. Со временем сексуальное желание партнеров угасает, а интимная жизнь рушится. Чаще всего в этом виноваты женщины, потому что они не хотят экспериментировать и считают многие вещи недопустимыми.

Недавно, врач-сексолог Татьяна Гринева рассказала, как вернуть страсть в отношения, если сексуальное желание партнеров превратилось в крах.