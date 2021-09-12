Вертолет экстренно приземлился на воду в Чите

Чита, 12 сентября. Вертолет с двумя людьми на борту экстренно приземлился в реку в Чите, по факту произошедшего проводится проверка.

По предварительным данным, это могло произойти из-за ошибки в навигации, передает «Чита.ру«. По словам сотрудников МЧС, вертолет Robinson не упал, а «сел по точке навигации».

«Так как точка была введена некорректно, они сели в труднодоступном месте, взлететь не могут«, — пояснили в ведомстве.

Командир воздушного судна и пассажир не пострадали при незапланированном приземлении на водную гладь, вертолет тоже не поврежден. По словам пилота, помощь пока что не требуется.

Вертолет с военнослужащими потерпел крушение в Кот-д"Ивуаре в ночь на пятницу. Инцидент обернулся пятью погибшими военнослужащими, находившимися на борту.