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Украинцы накинулись с критикой на главу Эстонии после слов об их стране
Политика
Украинцы накинулись с критикой на главу Эстонии после слов об их стране
ПолитРоссия

Киев, 12 сентября. Украинцам не понравилось высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд о несоответствии Киева критериям членства в Евросоюзе.

По словам главы Эстонии, Киев находится «на расстоянии нескольких световых лет» от критериев, которые нужны для вступления в Европейский союз. Она затронула тему инвесторов из Эстонии на Украине и добавила, что сама поддерживает членство Грузии, Украины и Молдавии в ЕС. Об этом написало издание «Украинская правда».

«Это уже личное (мнение. – прим. ред.). При всех проблемах, не пристало президенту целой страны так себя вести. Даже если эстонскому инвестору что-то было не так на Украине», — отреагировал Bogdan Kovalenko.

«Поэтому ее и не переизбрали, возможно, забивает место в России, а они такую же пропаганду ведут, в ЕС входит 28 стран, так что не ей решать», — прокомментировала Анна Кобан.

Другие же посчитали, что Кальюлайд просто ничего не решает в международной политике и в своей стране. Liubomyr Ivanovych написал, что у Эстонии своих проблем выше головы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не хочет принимать Киев, прикрываясь требованиями проводить реформы. Читатели украинского издания «Главред» оценили заявление министра иностранных дел.

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украина евросоюз сотрудничество
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