Новые города в Сибири помогут сократит миграцию россиян в Москву и Петербург

Москва, 12 сентября. Строительство новых городов в Сибири позволит сдержать миграцию молодых россиян в Москву и Санкт-Петербург. Такой план представил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам резидента экспертного клуба ЦСР, управляющего партнера Squire Patton Boggs Александра Долгова, строительство и развитие новых городов, которые будут создаваться будущими центрами притяжения с большими возможностями поможет сократить приток молодежи в столицы России, передает РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три или пять крупных городов. Причем министр предложил сделать их направленными на определенную деятельность, например лесопереработку или нефтехимию. Население новых центров будет составлять от 300 тыс. до 1 млн человек. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить такие проекты.

Вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженный архитектор России Святослав Гайкович рассказал, что позволит сделать новые города Сибири успешными.