Почти 60 автобусов приобретут в Амурской области в 2022 году

Благовещенск, 12 сентября. Власти Амурской области планируют закупить 58 автобусов в 2022 году в рамках целевой программы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Амурский губернатор Василий Орлов отметил важное социальное значение общественного транспорта, который в первую очередь должен быть безопасным и комфортным. По его словам, в 2020 году была разработана программа государственной поддержки для обновления автобусных парков и обеспечения населения стабильным и комфортным автобусным сообщением.

«В 2022 году планируем приобрести в парки муниципалитетов 58 автобусов», — подчеркнул Орлов.

В региональном правительстве отметили, что среди муниципальных образований области за два года распределено 83 автобуса.

Ранее сенатор от Амурской области Иван Абрамов рассказал о планах газификации региона. При осуществлении планов необходимо учитывать топливно-энергетические балансы в регионах, каждый субъект России должен оценить свои балансы, уверен политик.