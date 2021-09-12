МВД перечислило самые популярные у мошенников способы воровства денег со счетов

Москва, 12 сентября. Чаще всего телефонные мошенники похищают деньги со счетов россиян, убедив их перевести накопления или онлайн оформить заявку на кредит, сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что из наиболее характерных для России распространенных видов IT-хищений можно выделить оформление от имени клиента банка заявки на получение кредита. При этом мошенники действуют под видом сотрудников кредитной организации и используют пароли из CMC и реквизиты банковских карт.

Кроме того, преступники под видом работников банковской сферы и сотрудников правоохранительных органов убеждают жертв в компрометации их банковских счетов и необходимости перевести сбережения на подконтрольные злоумышленникам «резервные счета», отметили в ведомстве.

Также мошенники направляют в банки распоряжения о перечислении средств на подконтрольные счета. Собеседник в пресс-центре МВД России уточнил ТАСС, что клиент при этом не хочет переводить сбережения. Но преступники создают платежное распоряжение и направляют его банкам с попустительства введенной в заблуждение жертвы.

Ранее стало известно, что Московские полицейские задержали основателя финансовой пирамиды. Предварительно установлено, что в результате его действий пострадали свыше 100 человек.