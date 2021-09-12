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МВД перечислило самые популярные у мошенников способы воровства денег со счетов
Общество
МВД перечислило самые популярные у мошенников способы воровства денег со счетов
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. Чаще всего телефонные мошенники похищают деньги со счетов россиян, убедив их перевести накопления или онлайн оформить заявку на кредит, сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что из наиболее характерных для России распространенных видов IT-хищений можно выделить оформление от имени клиента банка заявки на получение кредита. При этом мошенники действуют под видом сотрудников кредитной организации и используют пароли из CMC и реквизиты банковских карт.

Кроме того, преступники под видом работников банковской сферы и сотрудников правоохранительных органов убеждают жертв в компрометации их банковских счетов и необходимости перевести сбережения на подконтрольные злоумышленникам «резервные счета», отметили в ведомстве.

Также мошенники направляют в банки распоряжения о перечислении средств на подконтрольные счета. Собеседник в пресс-центре МВД России уточнил ТАСС, что клиент при этом не хочет переводить сбережения. Но преступники создают платежное распоряжение и направляют его банкам с попустительства введенной в заблуждение жертвы.

Ранее стало известно, что Московские полицейские задержали основателя финансовой пирамиды. Предварительно установлено, что в результате его действий пострадали свыше 100 человек.

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