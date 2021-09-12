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Политолог Ордуханян объяснил, как США и Украина способствуют интеграции Донбасса в Россию
Политика
Политолог Ордуханян объяснил, как США и Украина способствуют интеграции Донбасса в Россию
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 сентября. Правительство Украины уже долгие годы способствует тенденции интеграции Донбасса в состав России. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт дал интервью для YouTube-канала «Украина.ру». В нем он отметил, что Киев подталкивает Донецк в сторону Москвы еще со времен экс-президента Украины Виктора Ющенко.

«Потому что совершенно неразумно, бездумно, руководство Украины выбрало путь, очень странный и скользкий путь интеграции в натовские структуры и вступление в само НАТО, не понимая, что этим самым они вбивают последний гвоздь в крышку украинской независимости, потому что Россия ни под каким видом никогда не признает вступление Украины в НАТО», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Москва всеми силами будет останавливать этот процесс. Интеграция Донбасса в состав России — это и будет явный ответ на подобные действия, поскольку отныне там живут не просто русские люди, а граждане РФ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что у Украины не хватит сил на полномасштабную войну с Россией.

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украина сша донбасс рафаэль ордуханян лднр
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