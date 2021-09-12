Трамп назвал огромным позором решение Байдена вывести войска из Кабула

Вашингтон, 12 сентября. США испытали огромный позор, связанный с решением президента Джо Байдена вывести американских военнослужащих из Афганистана, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Видеозапись выступления политика транслировалась на проходившем на центральном бульваре американской столицы митинге христианских активистов. По случайному стечению обстоятельств, мероприятие проходило в годовщину теракта 11 сентября.

«Этой администрацией были приняты ужасные решения. Но у вас есть смелость, и вы просто замечательные, так что это удастся компенсировать», — заявил республиканец, обращаясь к публике.

Трамп не единственный, кто оказался недоволен происходящим. Ряд влиятельных республиканцев призвал к отставке или импичменту Байдена, сочтя его виновным за теракт в столице Афганистана. Также бывший президент Соединенных Штатов недавно заявил, что ему пока что нельзя говорить о своем участии в выборах 2024 года, но пообещал, что американцы будут счастливы.