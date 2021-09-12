МЧС по Хабаровскому краю сообщило о снижении уровня воды в Амуре

Хабаровск, 12 сентября. Уровень воды в реке Амур у берегов Хабаровска снизился до пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Гребень паводка находится у села Мариинское Ульчского района. Сейчас уровень воды в Амуре составляет 501 см, тогда как неблагоприятное явление — 450 см. Выход гребня из лимана ожидается к 15 сентября.

Под влиянием паводка в Хабаровском крае находятся 60 населенных пунктов. Всего пострадали 20 жилых домов, 236 участков, 1762 дач и 82 участка дорог. Количество подтопленных приусадебных участков со снижением уровня воду уменьшилось с 15 до двух. Некоторые дачные участки уже освобождаются от воды. Теплоходное движение пока не восстановлено.

Недавно, глава Бурятии Алексей Цыденов ввел режим ЧС в республике из-за сильных паводков. Власти Улан-Удэ также объявили режим ЧС из-за увеличения объема воды в реке Селенге.