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МЧС по Хабаровскому краю сообщило о снижении уровня воды в Амуре

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 07:51
Общество
МЧС по Хабаровскому краю сообщило о снижении уровня воды в Амуре
Prt Scr youtube.com  /  Amur fisherman

Хабаровск, 12 сентября. Уровень воды в реке Амур у берегов Хабаровска снизился до пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Гребень паводка находится у села Мариинское Ульчского района. Сейчас уровень воды в Амуре составляет 501 см, тогда как неблагоприятное явление — 450 см. Выход гребня из лимана ожидается к 15 сентября.

Под влиянием паводка в Хабаровском крае находятся 60 населенных пунктов. Всего пострадали 20 жилых домов, 236 участков, 1762 дач и 82 участка дорог. Количество подтопленных приусадебных участков со снижением уровня воду уменьшилось с 15 до двух. Некоторые дачные участки уже освобождаются от воды. Теплоходное движение пока не восстановлено.

Недавно, глава Бурятии Алексей Цыденов ввел режим ЧС в республике из-за сильных паводков. Власти Улан-Удэ также объявили режим ЧС из-за увеличения объема воды в реке Селенге.

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амур паводок река
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